В Рязани из-за технологического нарушения обесточены десять улиц

В Рязани вечером 6 июля произошло масштабное отключение электроэнергии. В 18:01 из-за технологического нарушения без света остались потребители сразу на нескольких улицах города.

Электричество пропало на Михайловском шоссе, а также на улицах Речная, Пойменная, Карьерная, Павловская, Ситниковская, Библиотечная и Интернатская. Кроме того, обесточены Пойменный проезд и Посёлок Мехзавода.

На место оперативно выехали ремонтные бригады. В настоящее время специалисты осуществляют локализацию поврежденных участков сети, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.

Узнать подробности о ходе восстановительных работ и уточнить сроки подачи света можно по телефону диспетчерской службы: 55-01-12.