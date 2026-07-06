Четыре рязанки получили по 100 баллов сразу на двух ЕГЭ

Четыре выпускницы из Рязанской области получили по 100 баллов сразу на двух экзаменах ЕГЭ. Об этом сообщил сегодня губернатор Павел Малков.
Мария Антипова, школа №8 Рязани – по русскому языку и химии;
Светлана Петросян, школа №11 Рязани – по биологии и химии;
София Громова, школа №48 Рязани – по биологии и химии;
Мария Карпухина, школа №28 Рязани – по биологии и химии.
По словам губернатора, в этом году Рязанская область показала лучший результат ЕГЭ за последние годы. Наши выпускники получили 55 стобалльных результатов.
«Это стало возможным благодаря упорству ребят, профессионализму педагогов и поддержке родителей», — написал Павел Малков.