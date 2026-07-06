Фигуристка Игнатова (Трусова) назвала главное достижение своего 11-месячного сына

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала о главном достижении месяца в жизни своего сына Миши. Мальчику 11 месяцев, и он начал ходить самостоятельно. Об этом спортсменка сообщила в личном канале.

По словам Трусовой, ходьба пока получается у сына неуверенно и на короткие расстояния, но держаться на ногах он уже способен хорошо. Фигуристка призналась, что каждый раз удивляется этому прогрессу: совсем недавно, по ее ощущениям, Миша только осваивал ползание и расстраивался из-за неудач.

Помимо ходьбы, сын спортсменки пробует и другие занятия. Как рассказала Трусова, Миша учится кататься на беговеле и осваивает футбол — причем, по ее словам, футбол у мальчика получается особенно хорошо.

Изменения коснулись и режима сна ребенка. Спортсменка отметила, что жизнь семьи стала спокойнее после того, как сын начал засыпать самостоятельно. Теперь ей достаточно просто полежать рядом с ним в кровати, пока Миша не наиграется, ползая вокруг, и не уснет.

С аппетитом у мальчика проблем не возникает вовсе. Трусова подчеркнула, что сыну нравится буквально любая еда, а во время ужинов вне дома родители могут заказывать ему что угодно из меню — он съедает все без исключения.

Отдельным событием ближайшего времени станет первый день рождения Миши. Праздновать его семья планирует в Китае. Но и дома торжество тоже состоится — таким образом день рождения сына Трусова и ее близкие отметят минимум дважды.

Александра Трусова регулярно делится подробностями жизни сына в личных социальных сетях, рассказывая о его развитии и новых навыках.

Фото: max.ru/avtrusovaofficial