Маркетплейсы начали «закручивать гайки»: новые проверки для продавцов с 1 октября

С 1 октября в России вступают в силу новые правила проверки товарных карточек на маркетплейсах, утвержденные постановлением Правительства РФ. Основная цель изменений — усиление контроля за оборотом маркируемой продукции и товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия.
Как будет проходить проверка? При создании карточки площадка потребует от селлера предоставить код товара (10 знаков по ТН ВЭД ЕАЭС или 9 знаков по ОКПД 2). Если код относится к категории товаров, подлежащих маркировке или государственной регистрации, маркетплейс инициирует сверку с государственными реестрами. На проведение проверки отводится три рабочих дня.
Ключевые изменения и сроки:
- Для новых карточек: Проверка обязательна перед публикацией. Если данные не подтвердятся или выяснится, что товар изъят из оборота, размещение будет запрещено.
- Для существующих карточек: Установлен переходный период. Все товары, загруженные до 1 октября, площадки должны проверить до конца марта 2027 года.
- Регулярный аудит: Уже опубликованные карточки должны проходить повторную проверку не реже одного раза в 10 рабочих дней.
- Защита товарных знаков: С 1 марта 2027 года заработает механизм автоматического подтверждения прав на товарный знак через госреестр.
Что это значит для бизнеса? Новые правила, разработанные Минэкономразвития, обязывают площадки сверять информацию сразу с 12 государственными реестрами. В первую очередь это коснется категорий товаров, влияющих на безопасность и здоровье граждан.
«Карточки, появившиеся до 1 октября, площадки обязаны проверить до 29 марта 2027 года. А с 1 марта 2027 года заработает механизм подтверждения права на товарный знак через госреестр. После успешной проверки изображение знака появится в карточке товара», — рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.