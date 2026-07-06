Маркетплейсы начали «закручивать гайки»: новые проверки для продавцов с 1 октября

С 1 октября в России вступают в силу новые правила проверки товарных карточек на маркетплейсах, утвержденные постановлением Правительства РФ. Основная цель изменений — усиление контроля за оборотом маркируемой продукции и товаров, требующих обязательного подтверждения соответствия.

Как будет проходить проверка? При создании карточки площадка потребует от селлера предоставить код товара (10 знаков по ТН ВЭД ЕАЭС или 9 знаков по ОКПД 2). Если код относится к категории товаров, подлежащих маркировке или государственной регистрации, маркетплейс инициирует сверку с государственными реестрами. На проведение проверки отводится три рабочих дня.

Ключевые изменения и сроки:

Для новых карточек: Проверка обязательна перед публикацией. Если данные не подтвердятся или выяснится, что товар изъят из оборота, размещение будет запрещено.

Проверка обязательна перед публикацией. Если данные не подтвердятся или выяснится, что товар изъят из оборота, размещение будет запрещено. Для существующих карточек: Установлен переходный период. Все товары, загруженные до 1 октября, площадки должны проверить до конца марта 2027 года.

Установлен переходный период. Все товары, загруженные до 1 октября, площадки должны проверить до конца марта 2027 года. Регулярный аудит: Уже опубликованные карточки должны проходить повторную проверку не реже одного раза в 10 рабочих дней.

Уже опубликованные карточки должны проходить повторную проверку не реже одного раза в 10 рабочих дней. Защита товарных знаков: С 1 марта 2027 года заработает механизм автоматического подтверждения прав на товарный знак через госреестр.

Что это значит для бизнеса? Новые правила, разработанные Минэкономразвития, обязывают площадки сверять информацию сразу с 12 государственными реестрами. В первую очередь это коснется категорий товаров, влияющих на безопасность и здоровье граждан.

«Карточки, появившиеся до 1 октября, площадки обязаны проверить до 29 марта 2027 года. А с 1 марта 2027 года заработает механизм подтверждения права на товарный знак через госреестр. После успешной проверки изображение знака появится в карточке товара», — рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, депутат от партии «Единая Россия» Алексей Говырин.