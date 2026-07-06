В Рязанской области стартовала приемная кампания на микрогранты Росмолодежи

Молодые люди из Рязанской области могут получить финансовую поддержку для реализации социальных проектов. Федеральное агентство по делам молодежи объявило о начале заявочной кампании в рамках конкурса «Росмолодежь.Гранты: Микрогранты». Об этом сообщает сайт правительства региона.
Условия участия:
- Возраст: от 14 до 35 лет.
- Гражданство: РФ и Абхазия.
- Сумма гранта: от 5 000 до 300 000 рублей.
Программа охватывает 18 тематических направлений. Среди них:
- Развитие малых территорий и занятость молодежи;
- Экологическое практическое просвещение;
- Популяризация спорта и здорового образа жизни;
- Сохранение исторической памяти и укрепление семейных ценностей.
Заявки принимаются в электронном виде на платформе «Молодёжь России». Крайний срок подачи — 16 июля.
Конкурс проходит в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».