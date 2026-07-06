Фото: полиция Рязани
Общество

В Рязанской области прошли масштабные рейды полиции по мигрантам и нарушителям

Алексей Самохин
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В Рязани и Рязанской области завершился комплекс оперативно-профилактических мероприятий. В ходе рейдов сотрудники полиции провели проверку соблюдения общественного порядка, контроль миграционного законодательства и мониторинг сферы оборота алкогольной продукции.

В рамках проверок режима пребывания иностранных граждан в регионе было выявлено 10 нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Особое внимание сотрудники полиции уделили сфере трудоустройства. В ходе мероприятий пресечена деятельность трех российских работодателей, которые привлекли иностранных граждан к работе с нарушением действующего законодательства РФ.

Масштабные рейды охватили улицы Рязани и центральные районы области. Сотрудники полиции выявили противоправные действия 110 граждан. По всем выявленным фактам возбуждены административные производства, нарушителям грозят крупные штрафные санкции.

В ходе мероприятий задержаны 5 человек, которые находились в федеральном розыске за совершение различных преступлений.

Полиция Рязанской области сообщает, что рейдовые и проверочные мероприятия по поддержанию общественного порядка и контролю за соблюдением закона в регионе продолжаются в плановом режиме.

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