Медицина

В Рязани при ремонте нашли фото 1929 года с врачом 

Алексей Самохин
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В Медицинском информационно-аналитическом центре (МИАЦ) Рязанской области во время ремонтных работ обнаружили фотографию, датированную 26 ноября 1929 года. На снимке запечатлен врач в окружении санитарной дружины городского комитета Красного Креста при первой поликлинике на улице Полонского в Рязани. Находку планируют передать в музей, сообщили в учреждении.

Снимок почти вековой давности сохранился в хорошем состоянии, что удивило даже самих сотрудников центра. На обороте фотографии обнаружилась надпись: «Начальнику 1-ой Санитарной Дружины имени «Десятилетие Красной Армии» доктору Владимиру Абрамовичу Харан». Именно эта деталь превращает случайную находку в документ, связывающий современную рязанскую медицину с ее истоками почти столетней давности.

Люди на фотографии стоят в форме санитарной дружины – объединения, которое в конце 1920-х годов занималось подготовкой населения к оказанию первой помощи и участвовало в санитарно-просветительской работе. Первая поликлиника на улице Полонского в те годы служила одним из центральных медицинских учреждений города.

В самом центре подчеркивают: находка ценна не только как архивный артефакт, но и как свидетельство преемственности врачебных традиций. Профессия, изображенная на снимке 1929 года, спустя почти сто лет сохранила ключевые принципы – заботу о пациенте и служение общему делу здравоохранения.

Имя доктора Владимира Абрамовича Харан, указанное на обороте снимка, дает исследователям возможность восстановить биографию конкретного человека и его роль в организации санитарной службы Рязани в первые советские десятилетия. Подобные находки редко попадают в руки историков медицины именно в таком состоянии – без серьезных повреждений и с читаемой подписью.

В МИАЦ решили не оставлять фотографию в архиве учреждения, а передать ее в музей, где документ станет доступен для более широкой аудитории и профессионального изучения. До этого момента снимком поделились в официальных каналах центра, чтобы рязанцы могли увидеть редкий кадр из истории городского здравоохранения.

Похожие архивные находки время от времени всплывают в медицинских учреждениях с богатой историей, однако далеко не каждая сопровождается именной подписью и точной датой съемки. Именно эти детали делают рязанскую находку особенно интересной для краеведов и историков медицины региона.

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