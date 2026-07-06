Центробанк: В крупных магазинах рязанцы предпочитают платить картой 

В I квартале 2026 года рязанцы осуществляли более 1,2 млн безналичных операций в сутки. Всего за квартал этот показатель превысил 108 млн единиц. Объём операций составил 165 млрд рублей.

Почти 9,7 млн раз жители области переводили деньги между своими картами или на карты других людей, в целом — более 79,1 млрд рублей. Чуть меньшая сумма, 77,9 млрд рублей, пошла на оплату товаров услуг.

Опрос Банка России показывает: безналичная оплата остается предпочтительным способом оплаты в супермаркетах, торговых центрах и в интернет-магазинах. В небольших торговых точках и на рынках потребители в равной степени используют карты и наличные.

На снятие наличных в январе-марте пришлось менее 3% операций с картами.

«Статистика показывает, что рязанцы реже снимали деньги, чем в прошлом году. Меньше было и безналичных оплат. Одновременно с этим выросли объемы вкладов. То есть жители области в начале года предпочитали сберегать, а не тратить», — считает заведующий сектором платежных систем и расчетов рязанского отделения Банка России Денис Никитин.

Всего на начало апреля у жителей Рязанской области было 3,4 млн карт. За год их количество увеличилось на 2,5%.