Момент прилёта, кадр из видео
Новости России

Минобороны перечислило цели массированного удара по Киеву

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Минувшей ночью российские военные атаковали шесть предприятий и склад в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны в «Максе», комментируя ночной удар по Украине.

Среди пораженных объектов:

  • объединение «Абрис ПТ», специализирующееся на разработке разведывательных дронов, телеметрического оборудования и электронных и оптических систем;
  • завод «Буревестник», производящий беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы;
  • ООО «УКР АРМО ТЕХ», основной поставщик бронеавтомобилей и компонентов бронезащиты;
  • ЧАО «Кузница на Рыбальском», крупнейшее машиностроительное предприятие, занимающееся сборкой артиллерийских и безэкипажных катеров;
  • завод «Квант», выпускающий системы управления огнем, оптико-электронные комплексы противодействия, средства навигации и автоматизации;
  • завод «Жуляны», производящий зенитные ракетные комплексы, комплектующие для авиатехники и системы ПВО, а также БПЛА большой дальности;
  • склад ГСМ Вишневое, запасы которого используются для срочных поставок топлива в зону боевых действий.

Минобороны сегодня утром сообщило о массированной атаке на объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса противника. Это стало реакцией на удары ВСУ по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, российские военные поразили военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Центробанк: В крупных магазинах рязанцы предпочитают платить картой 
Следующая статья
Турист из Владивостока впал в кому после ДТП на мотобайке во Вьетнаме

Популярные материалы

Новости России

Стало известно, откуда велась массовая атака БПЛА на Санкт-Петербург

Средства противовоздушной обороны уничтожили 72 беспилетных летательных аппарата над территорией Ленинградской области в ночь на 4 июля.
Интересное

«После июля 2026 жизнь уже не будет прежней»: Драган сделала прогноз для России

Светлана Драган назвала июль месяцем судьбоносных решений. По её мнению, именно тогда начнётся новая глава в истории России.
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Интересное

Старец Илий перед смертью оставил пророчество о финале СВО

Фролов также рассказал, что в последние годы схиархимандрит активно помогал российским военным. Во сне старец нередко видел позиции противника и направления его ударов.
Интересное

Ванга предсказала России две Победы. Главная загадка 2026 года рвёт Сеть

Что скрывается за загадочными словами болгарской провидицы и почему ключевым для нашей страны называют именно 2026 год.
Темы
Новости России

Mash: новшество с продажей бензина в Орловской области оказалось успешным

Новшество, связанное с продажей бензина по номерным знакам машин...
Новости России

Турист из Владивостока впал в кому после ДТП на мотобайке во Вьетнаме

Россиянин впал в кому после аварии на мотобайке в...
Новости России

В Подмосковье учительница лишилась квартиры из-за бывшей ученицы

Пожилую жительницу Клина Маргариту Корнееву пытается выгнать из квартиры...
Новости России

В Тыве люди в поисках пропавших детей штурмовали дом по наводке ясновидящей

В Каа-Хемском районе Тывы, где ищут двух пропавших 12-летних...
Новости России

Названа причина смерти писательницы Ирады Берг в 53 года

Вероятной причиной смерти известной писательницы и искусствоведа Ирады Берг...
Новости России

В России взлетел спрос на лошадей из-за ситуации с бензином

Жители российских сел стали все чаще покупать лошадей вместо...
Новости России

Сладков рассказал, почему Киев отказался забрать тела военных из Константиновки

Украинские власти приняли решение не забирать тела своих военных...
Новости России

Адвокат объяснила наручники на ногах обвиняемого в убийстве девочки из Ленобласти

Мужчине, которого обвиняют в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти, надели...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье