Минобороны перечислило цели массированного удара по Киеву

Минувшей ночью российские военные атаковали шесть предприятий и склад в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны в «Максе», комментируя ночной удар по Украине.
Среди пораженных объектов:
- объединение «Абрис ПТ», специализирующееся на разработке разведывательных дронов, телеметрического оборудования и электронных и оптических систем;
- завод «Буревестник», производящий беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы;
- ООО «УКР АРМО ТЕХ», основной поставщик бронеавтомобилей и компонентов бронезащиты;
- ЧАО «Кузница на Рыбальском», крупнейшее машиностроительное предприятие, занимающееся сборкой артиллерийских и безэкипажных катеров;
- завод «Квант», выпускающий системы управления огнем, оптико-электронные комплексы противодействия, средства навигации и автоматизации;
- завод «Жуляны», производящий зенитные ракетные комплексы, комплектующие для авиатехники и системы ПВО, а также БПЛА большой дальности;
- склад ГСМ Вишневое, запасы которого используются для срочных поставок топлива в зону боевых действий.
Минобороны сегодня утром сообщило о массированной атаке на объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса противника. Это стало реакцией на удары ВСУ по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.
Кроме того, российские военные поразили военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.