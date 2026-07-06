Минобороны перечислило цели массированного удара по Киеву

Минувшей ночью российские военные атаковали шесть предприятий и склад в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны в « Максе », комментируя ночной удар по Украине.

Среди пораженных объектов:

объединение «Абрис ПТ», специализирующееся на разработке разведывательных дронов, телеметрического оборудования и электронных и оптических систем;

завод «Буревестник», производящий беспилотные летательные аппараты и радиолокационные системы;

ООО «УКР АРМО ТЕХ», основной поставщик бронеавтомобилей и компонентов бронезащиты;

ЧАО «Кузница на Рыбальском», крупнейшее машиностроительное предприятие, занимающееся сборкой артиллерийских и безэкипажных катеров;

завод «Квант», выпускающий системы управления огнем, оптико-электронные комплексы противодействия, средства навигации и автоматизации;

завод «Жуляны», производящий зенитные ракетные комплексы, комплектующие для авиатехники и системы ПВО, а также БПЛА большой дальности;

склад ГСМ Вишневое, запасы которого используются для срочных поставок топлива в зону боевых действий.

Минобороны сегодня утром сообщило о массированной атаке на объекты топливно-энергетического комплекса и военно-промышленного комплекса противника. Это стало реакцией на удары ВСУ по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.

Кроме того, российские военные поразили военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.