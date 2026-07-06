В Тыве люди в поисках пропавших детей штурмовали дом по наводке ясновидящей

В Каа-Хемском районе Тывы, где ищут двух пропавших 12-летних девочек, родственники, волонтеры и местные жители накануне вечером попытались штурмовать дом по наводке ясновидящей, сообщило МВД по Республике Тыва в « Максе ».

Эпизод произошел у здания на улице Колхозной. Люди собрались там после того, как в соцсетях появилась информация от местной шаманки. Она утверждала, что девочки находятся в этом доме. Для обеспечения общественного порядка на место прибыли полицейские, включая министра внутренних дел региона Юрия Завьялова.

«Этот дом не причастен ни в коем случае. Мы продолжаем поисковые мероприятия», — заверил глава ведомства.

Сейчас правоохранительные органы проверяют все версии, в том числе возможность трагедии на воде. Всех тувинцев призвали сохранять спокойствие и доверять официальной информации. В поисках принимают участие более 700 человек.

Первого июля две девочки покинули свои дома на улицах Буренская и Листвянка в Кызыле и не вернулись. Их родственники сначала пытались найти их самостоятельно, а затем обратились за помощью в полицию. Поисковые мероприятия начались с обследования акватории реки и прилегающей территории. Второго июля на берегу Енисея обнаружили телефоны школьниц, а примерно в 400 метрах от предполагаемого места исчезновения нашли обувь одной из них.