В Подмосковье учительница лишилась квартиры из-за бывшей ученицы

Пожилую жительницу Клина Маргариту Корнееву пытается выгнать из квартиры ее бывшая ученица Елена Романова, пишет Mash .

По информации издания, сиделка в прошлом училась у женщины в начальной школе. Сейчас преподавателю 87 лет. Они договорились, чтобы Елена ухаживала за пенсионеркой, ходила за продуктами и лекарства.

Корнеева утверждает, что Романова убедила ее оформить квартиру в пожизненное содержание взамен на ухаживание.

«Через несколько месяцев бывшая ученица резко исчезла, а бабушка получила договор и узнала, что оформила дарственную на свою единственную квартиру», — говорится в публикации.

Пенсионерка обратилась в суд и попросила признать сделку недействительной. Елена же утверждает, что та сама согласилась подписать все документы.