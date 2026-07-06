На Центральную Россию обрушились «огуречные дожди»: сколько они продлятся и когда вернётся тепло

Аномальные ливни, которые принесли в первые выходные июля в Центральную Россию похолодание, точно продлятся ещё неделю. В своём блоге известный метеоролог Евгений Тишковец пишет: это так называемые «огуречные дожди», которые, по наблюдениям, часто приходят в период созревания огурцов.

С точки зрения метеорологии, спровоцировал «огуречные дожди» циклон-долгожитель, который закручивается против часовой стрелки. Он растянулся на тысячи километров – от арктической тундры Кольского полуострова до субтропиков Западного Кавказа.

– Такая гигантская атмосферная воронка на неопределённое время сломает лето: ежедневно по свинцовому небу будут проплывать косматые облака, сопровождаемые барабанной дробью дождя, при температурном фоне на несколько градусов прохладнее климатической нормы, – предупреждает Тишковец.

В ближайшие дни прогнозируется до 67 мм осадков. Например, для Москвы это 80 % месячной нормы.

– Огурцы – известные «водохлёбы», но их потребность во влаге должна быть сбалансирована: рост этих растений зависит нелинейно, и для их максимальной продуктивности в неделю необходим «золотой» уровень влаги – около 25–50 мм осадков! – говорится в сообщении метеоролога.

Что касается температуры воздуха, то она будет довольно однообразной. Ночью обещают от +9 до +14 градусов. Днём столбики термометров будут колебаться от +18 до +23 градусов. То есть той жары, что сопровождала нас на той неделе, мы не увидим. Зато удастся насладиться «скромным летним теплом».

– Вот такое томное «атмосферное лето», создающее настроение меланхолии и уюта, наступило, – пишет Евгений Тишковец.

Судя по прогнозам, которые метеоагрегаторы выдают для Рязанской области на предстоящие семь дней, погода будет соответствовать той, что пообещал Тишковец. Самыми тёплыми днями на неделе, по всей видимости, будут четверг и пятница. Ожидается до +26 градусов днём и до +19 ночью. Но опять же – в эти дни, как и в другие на неделе, на регион могут обрушиться дожди.

По всей видимости, долгими прогулками и отдыхом на пляже на этой неделе насладиться не получится. Зато хороший урожай огурцов в наступившем июле владельцам участков теперь точно обеспечен. Кстати, пришедший в регион циклон уже успел и навредить дачникам. В субботу непогода обрушилась на северную часть Рязанской области. Там часть урожая оказалась побита градом.