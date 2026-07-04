Гроза в городе. Изображение сгенерировано нейросетью
Погода

МЧС объявило штормовое предупреждение для Рязанской области на 4-5 июля

Анастасия Мериакри
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Главное управление МЧС России по Рязанской области объявило штормовое предупреждение. В течение суток 4 июля, а также ночью и утром 5 июля, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия.

По данным спасателей, на территории Рязанской области местами пройдут кратковременные дожди, которые в отдельных районах перерастут в сильные ливни. Также ожидаются грозы с усилением ветра порывами до 14-19 метров в секунду. В отдельных районах возможен град.

Спасатели призывают рязанцев соблюдать простые, но важные правила безопасности во время непогоды:

  • Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями
  • По возможности ограничьте время нахождения на улице
  • На случай отключения электричества держите наготове электрический фонарь
  • Не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара

Если Вы стали участником или свидетелем трагедии, для вызова пожарных и спасателей звоните по телефону — 01, мобильная связь — 101, единый номер вызова экстренных служб — 112.

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