На Земле началась третья по силе магнитная буря 2026 года

На Земле стартовала мощная геомагнитная буря уровня G3. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По данным ученых, солнечный шторм начался с опозданием примерно на сутки относительно первоначального прогноза, который был сделан еще два дня назад. Тем не менее, выбросы корональной массы достигли Земли и начали воздействовать на магнитное поле планеты.

«Поле Земли почти 24 часа держалось под давлением выбросов солнечной массы, первый из которых пришёл ещё вчера около 14 часов по московскому времени, но всё же уступило», — отмечается в сообщении лаборатории.

Нынешний геомагнитный шторм стал уже третьим крупным событием подобного рода в 2026 году. По силе воздействия он сопоставим с мартовской бурей того же уровня G3, однако уступает ей по продолжительности.

Лидером рейтинга геомагнитных бурь этого года остается январский шторм мощностью G4.67 — одно из самых мощных событий за последнее время. Текущая буря имеет шансы занять второе место в годовом рейтинге, однако догнать январского лидера, по оценкам специалистов, уже вряд ли получится.

Ученые обратили внимание на то, что наблюдаемые в последние дни солнечные пятна впечатляют своими размерами. Однако, вопреки ожиданиям, они так и не спровоцировали по-настоящему мощных солнечных взрывов, способных вызвать более серьезную геомагнитную бурю на Земле.

Магнитные бури уровня G3 классифицируются как сильные и могут оказывать заметное влияние на различные системы. В частности, возможны кратковременные сбои в работе спутниковой навигации, помехи в радиосвязи на высоких широтах, а также появление полярных сияний в средних широтах.

Многие люди, особенно метеозависимые, в период геомагнитных возмущений могут испытывать головные боли, ухудшение самочувствия, колебания артериального давления и нарушения сна. Специалисты рекомендуют в эти дни больше отдыхать, избегать серьезных физических и эмоциональных нагрузок, а также иметь под рукой необходимые лекарства.