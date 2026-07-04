В Рязанской области нашли тело утонувшего 17-летнего юноши

В Рязанской области завершены поисковые работы по обнаружению тела подростка, утонувшего в водоеме в деревне Красный восход. Тело 17-летнего юноши было найдено и извлечено из воды в ночь на 4 июля.

Поисково-спасательные работы начались вечером 3 июля. К операции подключились спасатели АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и поискового отряда МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева. Специалисты обследовали акваторию водоема, используя водолазное оборудование.

В 00:45 4 июля, после продолжительных поисков, дайвером-спасателем тело подростка было обнаружено и извлечено из воды. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Спасатели выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата для семьи и всего сообщества.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.