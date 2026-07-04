В Касимове вандалы повредили бронзовую скульптуру Хлестакова и Городничего

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов сообщил о неприятном инциденте, произошедшем на Третьем луче. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа людей сломала трость у арт-объекта, изображающего Хлестакова и Городничего.

Бронзовые скульптуры были установлены в память о съемках фильма «Инкогнито из Петербурга» режиссера Леонида Гайдая, которые проходили в Касимове в 1977 году. Фигуры весом около трех центнеров каждая стали данью уважения великой комедии и выдающимся актерам — Анатолию Папанову и Сергею Мигицко.

Арт-объекты создавались с особым вниманием к деталям и стали важной частью культурного пространства города. Они привлекают туристов и напоминают о славной кинематографической истории Касимова.

К сожалению, подобные акты вандализма в Касимове не единичны. Глава администрации выразил сожаление в связи с произошедшим и призвал жителей и гостей города с пониманием относиться к имуществу и общественным пространствам.

«Мы работаем над тем, чтобы Касимов становился комфортнее и интереснее, но сохранение созданного зависит от каждого из нас», — подчеркнул Иван Бахилов.

Администрация округа призывает горожан бережно относиться к объектам городской инфраструктуры, памятникам и арт-объектам. Вандализм не только наносит материальный ущерб, но и лишает город его культурного облика, создаваемого годами.