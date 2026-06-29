Фото: Pxhere
Новости Касимова

В Касимове на четыре дня отключат газ на десятках улиц

Алексей Самохин
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В Касимове Рязанской области ожидается масштабное временное отключение газоснабжения. Жители десятков улиц, переулков и площадей города останутся без газа почти на четверо суток.

По информации администрации Касимовского муниципального округа, ограничения вступят в силу с 08:00 понедельника, 29 июня, и продлятся до 17:00 четверга, 2 июля.

В зону отключения входят:

  • Улицы: Владимирская, Гагина, Гончарная, Горького, Кооператоров, Молодежная, Муромская, Песочная, Радужная, Татарская, Цветочная, Чудесная, Юбилейная, 50 лет СССР, Игашова, Советская, Крылова, Московская, Набережная, Поселок Фабрика, Восточная, Малиновая, Зеленая, Новая Слобода, Первомайская, Полевая, Воровского, Дзержинского, Начальная, Рабочая, Рязанский Спуск, Западная, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Пролетарская, Терешковой, 50 лет ВЛКСМ, Весенняя, Дружная, Стадионная, Свердлова, Академика Уткина, Большакова, Губарева, Заовражная, Илюшкина, Кокорева, Комарова, Ленина, Мещерская, Урицкого, Агафонова, Нариманова, Октябрьская, Садовая и Чижова.
  • Переулки и проезды: Татарский проезд, Юбилейный переулок, 1-й и 2-й Лесные переулки, Новый проезд, Полевой проезд, Полевой переулок, 3-й Лесной переулок, переулок Терешковой, переулок 50 лет ВЛКСМ, 1-й переулок Воровского, Школьный переулок и Садовый переулок.
  • Площади и овраги: Соборная площадь, площадь Свердлова, площадь Ленина, Никольский овраг, площадь Пушкина, Успенский овраг и площадь Чижова.

Местные власти пояснили, что временные неудобства вызваны технической необходимостью. Специалисты проведут плановые ремонтные работы по ликвидации газовых колодцев и замене устаревших задвижек на современные краны. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации.

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