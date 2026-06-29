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Новости России

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 209 украинских БПЛА

Алексей Самохин
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В ночь на 29 июня дежурные средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. По данным Министерства обороны РФ, в период с 20:00 28 июня до 7:00 29 июня (мск) силами ПВО было перехвачено и уничтожено 209 украинских БПЛА.

Налёт фиксировался сразу в нескольких субъектах страны. Аппараты были ликвидированы над территориями следующих регионов:

  • Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тверская и Тульская области;
  • Краснодарский край;
  • Московский регион;
  • Республика Крым.

Кроме того, дежурные расчёты ПВО отразили атаки воздушных целей над акваториями Чёрного и Азовского морей.

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