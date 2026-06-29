В Госдуме предложили снижать возраст для получения повышенной пенсии

В России могут пересмотреть возрастной порог, при достижении которого пенсионерам вдвое увеличивают фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. С инициативой снизить этот возраст с 80 до 70 или хотя бы до 75 лет выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Соответствующий законопроект уже направлен в правительство для получения официального заключения.

На сегодняшний день страховая пенсия по старости состоит из страховой части, которая рассчитывается на основе пенсионных баллов, и фиксированной выплаты, утверждаемой государством. В 2026 году базовая величина этой выплаты составляет 9 тыс. 584 рубля. Согласно действующему законодательству, автоматическое удвоение суммы — до 19 тыс. 169 рублей — происходит только после того, как пенсионеру исполняется 80 лет. В этот же период у пожилых граждан появляется дополнительное право на помощь социального работника.

Ярослав Нилов убеждён, что материальная поддержка должна расти поэтапно, начиная с 70 лет, а затем увеличиваться с каждым последующим десятилетием: в 80, 90 и 100 лет. Депутат подчеркнул, что преклонный возраст требует от государства повышенного внимания и дополнительных мер социальной помощи, которые выходят за рамки существующих механизмов. По мнению парламентария, регулярное повышение выплат помогло бы пожилым людям и долгожителям эффективнее решать насущные бытовые и материальные вопросы.