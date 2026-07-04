Две короткие рабочие недели ждут россиян во втором полугодии 2026 года

Сокращенные рабочие недели ожидают россиян в начале ноября и конце декабря 2026 года в связи с праздничными днями. Об этом агентству ТАСС рассказала доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Ирина Рогалева.

«Во втором полугодии короткие недели (меньше пяти рабочих дней) будут в ноябре и в декабре», — отметила эксперт. Таким образом, производственный календарь на оставшиеся месяцы 2026 года предусматривает два периода с сокращенным рабочим графиком.

В начале ноября рабочая неделя будет сокращенной из-за празднования Дня народного единства. В 2026 году этот государственный праздник приходится на среду, 4 ноября.

«Накануне, 3 ноября, рабочий день сокращен на час», — пояснила Ирина Рогалева.

Особое внимание эксперт уделила организации работы в конце декабря. По ее словам, последняя рабочая неделя 2026 года продлится всего три дня — с понедельника по среду включительно.

Начиная с четверга, 31 декабря, в России стартуют новогодние каникулы. При этом стоит обратить внимание на важный нюанс — 31 декабря является официальным выходным днем, поскольку этот день был перенесен с воскресенья, 4 января.

Таким образом, производственный календарь на конец 2026 года выглядит следующим образом: 28, 29, 30 декабря (понедельник, вторник, среда) — рабочие дни. С 31 декабря (четверг) начинаются новогодние каникулы. 31 декабря — официальный выходной (перенос с 4 января)