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Новости России

Кубань пережила массированный удар ВСУ, погиб мирный житель

Никита Рязанцев
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Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке украинских дронов, известно об одном погибшем, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в «Максе».

Под удар в том числе попал Славянск-на-Кубани. Там упавшие обломки БПЛА повредили несколько домов.

«К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным», — отметил Кондратьев.

Губернатор пообещал оказать помощь семье покойного. Также в этом городе произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Есть и повреждения в хуторе Трудобеликовском: там повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь.

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