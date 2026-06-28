Кубань пережила массированный удар ВСУ, погиб мирный житель

Краснодарский край ночью подвергся массированной атаке украинских дронов, известно об одном погибшем, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в « Максе ».

Под удар в том числе попал Славянск-на-Кубани. Там упавшие обломки БПЛА повредили несколько домов.

«К сожалению, погиб один человек. Выражаю глубокие соболезнования его родным», — отметил Кондратьев.

Губернатор пообещал оказать помощь семье покойного. Также в этом городе произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода, повреждена линия электропередачи и газовая труба. На местах работают сотрудники оперативных и специальных служб.

Есть и повреждения в хуторе Трудобеликовском: там повреждены несколько частных домов, пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь.