Глава Касимовского округа проверил благоустройство и встретился с жителями

Глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов подвёл итоги рабочего дня, в ходе которого посетил несколько населённых пунктов, обсудил вопросы благоустройства, развития бизнеса и принял участие в праздничных мероприятиях. О поездках и встречах руководитель муниципалитета рассказал на своей странице в соцсети.

Утро началось с планового совещания в МКП «Касимовсервис». Вместе с руководителями коммунального блока Бахилов рассмотрел текущие планы работ и обращения жителей. По его словам, каждое поступающее заявление требует не только оперативной реакции, но и поиска эффективного решения проблемы.

После совещания глава округа выехал на улицу Набережную. Поводом стало обращение местных жителей. На месте он оценил ситуацию и поручил профильным службам подготовить предложения по благоустройству территории.

Затем Иван Бахилов посетил микрорайон Сиверка, где реализуется проект поддержки местных инициатив. Там проверили ход работ и качество их выполнения. Как отметил руководитель округа, объект находится на особом контроле, а подрядчик рассчитывает завершить работы в установленные сроки.

Вопросы развития бизнеса обсудили с представителем «ОПОРЫ РОССИИ»

В ходе рабочей поездки Бахилов провёл встречу с председателем Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Евгенией Халамцевой. Стороны обсудили поддержку малого и среднего предпринимательства, а также перспективные направления для развития экономики Касимовского округа.

Перед поездкой в Марьино-Заречное глава администрации заехал в деревню Уланова Гора. Во время общения с жителями речь шла о состоянии дорог и благоустройстве. Все обращения взяты в работу, часть поручений профильные службы получили сразу на месте.

Вечером Иван Бахилов посетил празднование Дня деревни в Марьино-Заречном. Для жителей подготовили концертную программу и праздничные мероприятия.

Завершился день участием в выпускном балу и праздновании Дня молодёжи. Глава округа поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал им успехов во взрослой жизни, выразив надежду, что многие из них в будущем свяжут свою судьбу с родным Касимовским округом.