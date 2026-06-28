Немцы добились реванша, видя в публичном поле результаты атак ВСУ по памятным местам, связанным с победой СССР в Великой Отечественной войне, написал военкор Александр Сладков в « Максе ».

В качестве примера журналист привел удар украинских дронов по Севастопольской панораме.

«А вы представляете, как рукоблудят немцы и иже с ними, когда на экране горит очередной памятник в честь нашей победы над ними? Они ж и мечтали об этом, это их карликовый реванш», — отметил Сладков.

По ее мнению, публиковать подобные отчеты о результатах атак противника по знаковым объектам не всегда оправдано. Корреспондент пояснил, что они помогают Киеву, поскольку украинские власти могут использовать их для новых финансовых запросов, которые они направляют европейцам.

«Первые стараются губернаторы, они всегда в лидерах сообщений о нашем ущербе и потерях, прямо сами обо всем и докладывают, только кому? В Москве и так обо всем знают», — считает Сладков.

Журналист добавил, что с его точки зрения простым людям не нужна столь подробная информация.