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Новости России

Военный эксперт сообщил, откуда ВСУ запустили беспилотники на Московский регион

Анастасия Мериакри
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Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с aif.ru рассказал о тактике, которую украинские формирования применяют при атаках беспилотников на Московскую область.

По словам военного эксперта, траектория полёта БПЛА к столице существенно отличается от маршрутов, используемых при налётах на Санкт-Петербург. Если для атак на северную столицу противник может задействовать воздушное пространство и инфраструктуру стран Балтии, то в случае с Подмосковьем дроны движутся транзитом через российские территории.

«Здесь траектория пролегает через наши приграничные области: Брянщину, Орловщину, Смоленщину. Запускаются они всё с той же украинской стороны – из Черниговской и Сумской областей», — пояснил Дандыкин.

Напомним, что в ночь на 6 августа силы ПВО отразили попытку атаки на столичный регион. Сообщается, что на подступах к Москве были сбиты три воздушные цели. Эксперт подчеркнул, что большинство беспилотников уничтожается ещё на дальних рубежах, что служит прямым доказательством высокой эффективности выстроенной эшелонированной системы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что ранее Василий Дандыкин также анализировал тактику противника во время массированного налёта на Ярославскую область, когда в небе над регионом были замечены десятки дроВоенный эксперт объяснил схему атак беспилотников на Подмосковьенов.

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