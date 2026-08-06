В Рязани на 39-м году жизни скончался футболист Максим Тернов

В Рязани 4 августа на 39-м году жизни скончался футболист Максим Тернов. Скорбную весть сообщила пресс-служба городской федерация футбола. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Максим Тернов родился 21 октября 1987 года и всю свою спортивную жизнь связал с рязанским футболом. В разные годы он выступал за местные команды «Водоканал», «Садко-Солнечный» и другие коллективы города, оставив заметный след в региональном футбольном сообществе. Коллеги и болельщики запомнили его как преданного своему делу игрока и надёжного товарища по команде.

Прощание с Максимом Терновым состоится в четверг, 6 августа. Сбор близких и друзей начнётся в 09:15 у дома по адресу: улица Керамзавода, дом 6. Отпевание пройдёт в 10:30 в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», расположенном по адресу Скорбященский проезд, 1.

Городская федерация футбола Рязани выразила глубокие соболезнования родным и близким Максима Тернова.