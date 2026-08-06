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Новости России

С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 640 мирных жителей

Анастасия Мериакри
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С начала вторжения Вооружённых сил Украины в Курскую область погибли 640 мирных жителей, ещё 561 человек получил ранения различной степени тяжести. Такие данные привела официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По информации ведомства, среди погибших числится один несовершеннолетний, среди пострадавших — 25 детей. Всего потерпевшими по уголовным делам признаны и допрошены 87 389 человек. Следственный комитет возбудил 711 уголовных дел, из которых 706 связаны с террористическими атаками на территории региона.

К настоящему времени завершено расследование более 300 уголовных дел в отношении 443 украинских военнослужащих. Обвинительные приговоры уже вынесены 280 военным ВСУ.

Отдельное направление работы — привлечение к ответственности иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях на территории региона. По словам Светланы Петренко, обвинения предъявлены 35 наёмникам из различных государств. В их числе граждане Грузии, Соединённых Штатов, Новой Зеландии, Литвы, Великобритании и Северной Ирландии. Расследование в отношении 28 фигурантов уже завершено, ещё семь уголовных дел находятся в производстве.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 6 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. Общий материальный ущерб, нанесённый украинскими войсками, составил 504,9 миллиарда рублей.

Значительный урон был нанесён объектам культурного наследия — повреждены 53 памятника истории и архитектуры. В их число вошли Свято-Троицкий храм в Судже, местный краеведческий музей, ансамбль Церкви Рождества Христова, Дмитриевская церковь и усадьба Барятинских «Марьино», возведённая в XIX–XX веках.

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