Тайцы придумали необычный способ извиниться перед россиянами за убийство Назимовых

Некоторые тайские таксисты перестали брать деньги с российских туристов после убийства Романа и Дианы Назимовых в Паттайе, рассказал « АиФ » соотечественник Артем,

По его словам, многие местные жители осознают, что трагедия стала пятном на репутации страны в глазах путешестенников, поэтому они пытаются загладить вину.

«Некоторые тайцы от русских за такси плату не берут. Таким образом извиняются перед народом и проявляют уважение. Все тут понимают, что туризм для них — деньги», — пояснил собеседник издания.

Другие россияне, живущие в Паттайе, пояснили, что находиться в городе безопасно, а похожие инциденты происходят по всему миру. Журналисты же отметили, что тайское общество выражает солидарность с россиянами. Прощание с убитыми пройдет 6 августа.

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Брат Роман и сестра Диана (17 и 22 лет) пропали рано утром 26 июля: они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Несколько дней их искали полиция, волонтеры и русскоязычные жители Таиланда. Первым нашли мотоцикл — разобранный и закопанный в земле.

Затем силовики задержали подозреваемых — Тхану (Понг) и Тхонгчайя (Тхонг). По предварительной версии, они представились сотрудниками полиции и под предлогом проверки документов обездвижили молодых людей, вывезли в безлюдное место и убили.

Официальный мотив преступления — завладеть транспортом. Тела брата и сестры нашли в яме в районе Кхао Чи Чан. У погибших были связаны руки.