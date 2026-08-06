Никита Зезин, фото: vk.ru/vegnerv
Новости России

Ученый РАН Зезин перед смертью сильно переживал из-за заявления на него в полицию

Никита Рязанцев
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Перед смертью ученый Никита Зезин, которого избили возле Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра в Екатеринбурге, сильно переживал из-за конфликта с родителями детей, обратившихся в полицию с обвинениями в его адрес, рассказал спецкор «КП» Владимир Ворсобин.

Резонансный инцидент произошел 13 июля на парковке НИЦ. Сообщалось, что Зезин и его заместитель Александр Шанин сделали замечание ребятам, которые катались на квадроциклах по полю, где росли опытные образцы. Затем детей приехали забрать несколько мужчин. Они начали избивать ботаника и его коллегу. Спустя несколько дней Зезин ушел из жизни.

Журналист выяснил, что ученый провел несколько часов в отделении полиции, пытаясь оформить заявление на мужчин, которые его избили. Позже он узнал, что его самого подозревают в похищении детей и других серьезных преступлениях.

По словам знакомых, Зезин был сильно взволнован и искал помощи. Он связался с депутатом областного Законодательного собрания Вячеславом Вегнером и сообщил ему о сложившейся ситуации.

«Представляешь, говорит, на мое дело не реагируют, но завели уголовное дело «за похищение детей». Я в этот момент был в Донбассе. Говорю ему — приеду, разберемся. Связь плохая, а он пишет и пишет. Нервничает. Рассказывает, что сотруднице полиции, что приняла у него заявление, угрожают увольнением», — заявил парламентарий.

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Вскоре здоровье профессора резко ухудшилось, и его срочно госпитализировали. Врачи предположили, что у него бронхит, но в тот же день он умер. Близкие и знакомые Зезина убеждены, что сильные эмоциональные переживания, вызванные конфликтом, могли существенно повлиять на его состояние.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Силовики задержали двоих мужчин, один из них — Александр Реверук, обоим предъявили обвинения. Вторым из нападавших оказался 39-летний екатеринбуржец Аркадий Вагнер — партнер Реверука по бизнесу.

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