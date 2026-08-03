Отдыхающие рассказали о пережитом во время атаки ВСУ на пляж в Геленджике

Украинский беспилотник попал в бунгало на пляже в поселке Архипо-Осиповка в пригороде Геленджика, рассказал «Российской газете» один из очевидцев.

По последним данным, в результате атаки погибли шесть человек, трое из них — дети. Еще около 40 человек получили ранения, 21 из них потребовалась госпитализация.

«Мы были в воде, дрон в этот момент попал в бунгало. В этой части пляжа погибли люди», — заявил собеседник газеты.

По словам отдыхающих, все произошло около 11:00. Ночью в городе объявляли тревогу, но утром все, как казалось, успокоилось, и люди пошли к Черному морю.

«Это был настоящий шок: мы купались, видели момент взрыва. Началась паника, многие бежали, бросив вещи. Мы замерли в море от ужаса», — пояснил другой очевидец.

Для ликвидации последствий инцидента и оказания помощи пострадавшим была мобилизована масштабная медицинская группировка. На место ЧП направили пять бригад скорой помощи из Геленджика и три — из Туапсе. Из Краснодара в поселок выехала специализированная бригада центра медицины катастроф.