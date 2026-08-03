В Рязани в августе пройдут десятки концертов, фестивалей и мастер-классов

Культурное лето в Рязани продолжается. Для жителей и гостей города подготовили обширную программу мероприятий, которая включает концерты, фестивали, игровые программы и мастер-классы для зрителей всех возрастов. Подробности празднования Дня города власти обещают рассказать отдельно, а пока внимание сосредоточено на регулярных площадках.

МКЦ

Любителей живой музыки приглашают на площадь Муниципального культурного центра (МКЦ), где выступления творческих коллективов и солистов запланированы практически каждые выходные и будние вечера августа.

Творческие коллективы и солисты МКЦ выступят для рязанцев и гостей города 9 и 16 августа в 18:00, 18, 20, 25, 27, 31 августа в 17:30, 22 августа в 12:00, 29 августа в 13:00.

Летняя эстрада Культурно-досугового центра «Октябрь»

Летняя эстрада Культурно-досугового центра «Октябрь» станет площадкой для концертной программы. Зрителей ждут выступления 2, 9, 16 и 23 августа в 18:00.

Лесопарк

Зеленые зоны города также не останутся без внимания. В Лесопарке жителей ждут выступления группы «Одноклассники» (1 августа в 17:30) и проекта «Поколение альфа» (15 августа в 18:00), детские дискотеки (6 и 20 августа в 18:00), фестиваль «Хочу играть» (23 августа в 12:00), а также акция по пристройству животных «Пойдем домой» (22 августа в 11:00).

Парк имени Гагарина

В Парке имени Ю.А. Гагарина продолжит работу проект «Летний вечер*ОК!» (2, 9, 16, 23 августа в 18:00), а по пятницам будут проходить семейные анимационные программы «Время затей» (7, 14, 21, 28 августа в 17:00). 20 августа в 16:00 жителей и гостей города приглашают на танцевальную программу «Движение — жизнь».

ЦПКиО

Центральный парк культуры и отдыха (Зеленый театр) порадует рязанцев открытыми кинопоказами (9, 23, 30 августа в 19:30), танцевальными проектами (4, 18 августа в 18:00), концертными программами (15 и 21 августа в 18:00) и выступлениями шоу-группы «АЯ» (22 августа в 18:00). 22 августа в 16:00 пройдет анимационная программа «Праздник детства».

Нижний городской сад

Для тех, кто предпочитает камерную атмосферу, свои двери откроет Нижний городской сад. Здесь запустят проект «Музыка и Краски Нижнего парка» (12, 14, 20, 27 августа в 18:00 и 15, 16, 23, 30 августа в 16:00) который дополнят творческие мастер-классы (12, 14, 27 августа в 16: 00.

Возрастное ограничение 0+.

В программе возможны изменения.