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Общество

В Рязани 3 августа произошло аварийное отключение электроэнергии

Анастасия Мериакри
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В Рязани 3 августа зафиксировано технологическое нарушение в работе электросетей, повлекшее за собой временное отключение света у части потребителей. Инцидент произошел в 15:48.

По данным РГРЭС, без электроснабжения остались объекты по следующим адресам: Окское шоссе (дом 1), проезд Речников (дома 1а, 1б, 1в), а также Лесопарк район, 999

На место происшествия уже направлена аварийная бригада. Специалисты занимаются локализацией поврежденного участка сети, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу электроэнергии потребителям.

По всем вопросам, касающимся электроснабжения, можно обращаться на горячую линию по телефону 55-01-12.

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