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Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Никита Рязанцев
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Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы Назимовых в Паттайе, грозит смертная казнь путем введения инъекции, рассказала в беседе с «АиФ» юрист Мария Ярмуш.

По ее мнению, власти этой страны выберут именно этот способ, чтобы сохранить лицо и выглядеть цивилизованным королевством.

«Думаю, что смертельная инъекция более приемлема в данном случае», — пояснила Ярмуш.

Юрист уточнила, что тайские правоохранители не будут медлить с расследованием убийства, поскольку Таиланд крайне заинтересован в российских туристах. Дело находится на личном контроле властей. При этом ожидать возмездия десятилетиями не придется.

«Срок может быть от полугода до года. Такой период необходим, чтобы исключить возможные судебные ошибки», — добавила собеседница издания.

Брат Роман и сестра Диана (17 и 22 лет) пропали рано утром 26 июля: они уехали на мотоцикле и перестали выходить на связь. Несколько дней их искали полиция, волонтеры и русскоязычные жители Таиланда. Первым нашли мотоцикл — разобранный и закопанный в земле.

Затем силовики задержали подозреваемых — Тхану (Понг) и Тхонгчайя (Тхонг). По предварительной версии, они представились сотрудниками полиции и под предлогом проверки документов обездвижили молодых людей, вывезли в безлюдное место и убили.

Официальный мотив преступления — завладеть транспортом. Тела брата и сестры нашли в яме в районе Кхао Чи Чан. У погибших были связаны руки.

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