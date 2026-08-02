Изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Эксперт рассказал о новых дронах ВСУ, атаковавших Удмуртию

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ВСУ могли атаковать Удмуртию при помощи обновленных беспилотников с увеличенной дальностью полета, заявил в беседе с «АиФ» военный эксперт Юрий Кнутов.

В воскресенье при налете дронов противника на республику пострадал гражданский автомобиль. В результате погибли три человека. Еще двое мирных жителей, включая ребенка, получили ранения.

«В компании Fire Point заявили, что доработали дрон FP-1, увеличили дальность полета, и вместо 1600 километров он теперь летает на 3400. Эту модель ВСУ могли использовать для атаки на Удмуртию», — рассказал Кнутов.

По словам эксперта, украинские военные, скорее всего, запускали БПЛА в сторону этого региона из приграничья.

«На Удмуртию дроны ВСУ летели с западного направления, поэтому запускать могли из Харьковской области», — пояснил собеседник издания.

Врио главы республики Ольга Абрамова назвала действия противника чудовищными, поскольку он целенаправленно атаковал мирных жителей.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Саратовской области пьяный водитель катера переехал 6-летнюю девочку в Волге
Следующая статья
В Омске отменили концерт с участием звезд из-за атаки ВСУ

Популярные материалы

Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Новости России

Стали известны подробности ракетного удара по Киеву ночью 1 августа

Минобороны России заявило о нанесении в ночь на 1 августа массированного удара по объектам на территории Украины. В ведомстве сообщили, что целью стали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры в Киеве и Киевской области.
Новости России

Мать погибших детей в Таиланде резко ответила критикам из России

Россиянка Зарина, чьих детей Диану и Романа убили в...
Происшествия

Жителя Рязанской области арестовали за госизмену

Как утверждают в ФСБ, мужчина рассчитывал получить помощь для перехода на сторону Вооруженных сил Украины и участия в боевых действиях против российских войск.
Темы
Новости России

В Омске отменили концерт с участием звезд из-за атаки ВСУ

Власти в Омске отказались от проведения концерта в честь...
Новости России

В Саратовской области пьяный водитель катера переехал 6-летнюю девочку в Волге

В акватории Волги в Марксовском районе Саратовской области водитель...
Новости России

Свадьба в Орске закончилась массовой госпитализацией молодоженов и гостей

На свадьбе в кафе в Орске произошло массовое отравление,...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Новости России

Мать погибших детей в Таиланде резко ответила критикам из России

Россиянка Зарина, чьих детей Диану и Романа убили в...
Новости России

Саратовская область попала под мощный удар ВСУ, есть погибшие

При атаке украинских беспилотников на Саратовскую область погибли два...
Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Новости России

Друзья убитой в Подмосковье модели рассказали о тяжелом состоянии нападавшего

Модель Наталья Божук из подмосковного Ромашково смогла дать серьезный...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье