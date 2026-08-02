Эксперт рассказал о новых дронах ВСУ, атаковавших Удмуртию

ВСУ могли атаковать Удмуртию при помощи обновленных беспилотников с увеличенной дальностью полета, заявил в беседе с «АиФ» военный эксперт Юрий Кнутов.

В воскресенье при налете дронов противника на республику пострадал гражданский автомобиль. В результате погибли три человека. Еще двое мирных жителей, включая ребенка, получили ранения.

«В компании Fire Point заявили, что доработали дрон FP-1, увеличили дальность полета, и вместо 1600 километров он теперь летает на 3400. Эту модель ВСУ могли использовать для атаки на Удмуртию», — рассказал Кнутов.

По словам эксперта, украинские военные, скорее всего, запускали БПЛА в сторону этого региона из приграничья.

«На Удмуртию дроны ВСУ летели с западного направления, поэтому запускать могли из Харьковской области», — пояснил собеседник издания.

Врио главы республики Ольга Абрамова назвала действия противника чудовищными, поскольку он целенаправленно атаковал мирных жителей.