Туристы стали реже ездить в Абхазию, эксперты объяснили почему

Запуск прямых авиаперевозок из регионов РФ в Сухум не перекрыл сокращение рейсов через Сочи. Из-за этого спрос на летние туры в Абхазию просел почти на 19%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров.

По оценке туроператора PEGAS Touristik, продажи путевок на июль и август 2026 года оказались на 19% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В «Мультитуре» ситуацию описывают как стагнацию, наступившую после 25–30-процентного скачка спроса в 2025 году. Эксперты подчеркивают: отдыхающие не потеряли интерес к направлению. Главной проблемой урезания турпотока стало сокращение полетных программ из российских регионов в аэропорт Сочи, через который традиционно транзитом въезжало большинство гостей.

Дополнительным дестабилизирующим фактором в начале сезона стала майская неопределенность вокруг правил въезда для детей до 14 лет. На фоне слухов об обязательных загранпаспортах объем бронирований в конце весны упал более чем на 20%. Ситуацию удалось стабилизировать лишь после официального решения пропускных служб оставить проезд по свидетельствам о рождении. Это позволило туроператорам к середине лета отыграть часть майского провала.

Параллельно на рынке формируется устойчивый тренд на переориентацию поездок напрямую через абхазскую столицу. Туристы выбирают сухумский аэропорт из-за сокращения времени на трансфер и желания избежать риска задержек, связанных с временными ограничениями работы сочинского хаба.

По данным «Интуриста», число заявок с трансфером из Сухума поднялось на 7–8%. Специалисты АЛЕАН фиксируют скачок продаж пакетных туров с прилетом в Сухум в июле на 35% по сравнению с июнем, а спрос на регулярные рейсы вырос в несколько раз. Изменилась и география размещения: помимо классических Сухума, Нового Афона, Гудауты, Гагры и Цандрипша, благодаря новому аэропорту туроператоры FUN&SUN отмечают рост бронирований в восточных районах — Очамчире и Уарче.

Прямой перелет в столицу Абхазии оказался экономически выгоднее трансфера через Сочи. По расчетам АЛЕАН, средний чек пакетного тура с прилетом в Сухум составляет 145,9 тыс. рублей при длительности отдыха 9,4 дня. Аналогичная поездка через Сочи стоит 153,6 тыс. рублей на 9,1 дня. Прямой маршрут обходится дешевле почти на 8 тыс. рублей и предлагает больше времени для отдыха.