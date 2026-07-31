Артём Ткачеко. Фото: START и СТС
Новости кино и ТВ

Завершены съёмки комедии «Мозгоправ» с Артёмом Ткаченко

Алексей Самохин
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Онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС объявили о завершении съемок комедии «Мозгоправ» (16+) — истории о популярном психологе и ведущем подкаста, который вынужден уехать в родную деревню Глушь. В главной роли — Артем Ткаченко. В режиссерском кресле Дмитрий Власкин («Семьянин», «Люби меня, люби»).

Валентин Молчанов (Артем Ткаченко) — циничный московский психолог и ведущий популярного подкаста. Настолько популярного, что московские девушки готовы сбежать под его влиянием в деревню Глушь, чтобы избавиться, например, от гиперопеки отца. Именно так поступает Лиза (Эвелина Мазурина), но ее отец-генерал (Владимир Майзингер) грозит Вале уголовным делом, если тот не вернет девушку обратно. Психологу приходится отправиться в родную деревню и пустить в ход все известные ему приемы, чтобы выполнить приказ, а заодно столкнуться с собственными травмами и народной мудростью, которая кому хочешь поставит мозги на место. Даже заносчивому москвичу с дипломами.

В Глуши Валентин встретит не только друзей детства, но и любовь — фельдшера Марину (Анна Бегунова). Но на сердце девушки в деревне уже есть претендент — местный «олигарх» Федор (Артур Бесчастный), с которым лучше не шутить. 

Анна Бегунова, актриса: «В сериале каждый герой действительно очень харизматичный и характерный. Моя Марина — врач-фельдшер, в Глуши работает медсестрой. Она окончила институт в Москве, но по личным причинам оказалась опять у себя в деревне. Такая женщина никогда не даст себя в обиду, но на самом деле она очень ранимая. Мне кажется, что вообще все персонажи помогают Валентину понять, какой он на самом деле. Их поступки идут от чистого сердца, от каких-то таких нормальных земных желаний: просто вскопать грядку, помочь, а не лавандовый раф заказать».

Ряд колоритных персонажей дополняют Захар (Игорь Хрипунов) и Петька (Григорий Сиятвинда) — выпивающие деревенские мужики, которые помогают Вале как могут. И иногда даже пытаются применить его советы в собственной жизни. 

Съемки комедийного сериала проходили в Москве и Новгородской области. Премьера состоится на START и СТС в 2026 году.

Фото: START и СТС
Фото: START и СТС
Фото: START и СТС
Фото: START и СТС
Фото: START и СТС
Фото: START и СТС
Фото: START и СТС

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