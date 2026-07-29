Стартовали съёмки  триллера «Наследник» с Крыловым и Смоляковым

В Пермском крае стартовали съёмки детективного триллера «Наследник» (16+). Об этом сообщила пресс-служба НТВ.

В центре сюжета майор полиции Максим Самойлов – сын теневого владельца города Колчедар Виктора Самойлова. Очнувшись на месте жестокого убийства невесты отца, Максим становится главным подозреваемым, но сам ничего не помнит о произошедшем… Главные роли в сериале исполняют Артём Крылов, Андрей Смоляков, Софья Володчинская и другие.

Майор полиции Максим Самойлов (Артём Крылов), сын теневого владельца города Колчедар – Виктора Самойлова (Андрей Смоляков), приходит в сознание на месте убийства молодой женщины Инги (Майя Вознесенская), невесты его отца. Она убита в ритуальном стиле так называемого «свинцового маньяка», который заливает в горло жертв расплавленный металл и уже год остаётся непойманным. Максим из-за удара головой ничего не помнит, но все улики, включая ожог на руке, указывают на него.

Артём Крылов: «В работе над детективным триллером мне прежде всего интересен сам жанр. Эта постоянная интрига: кто же преступник? Открываются одни детали, и кажется, что это определённый человек, затем появляются другие – и подозрение переходит на кого-то ещё. До самого конца не знаешь, кто виноват. Кроме того, герои постоянно соревнуются с обстоятельствами и временем, пытаясь минимизировать количество жертв. В кадре идёт напряжённая внутренняя работа, и это всегда интересно».

Пока полиция ищет доказательства его вины, коллега и возлюбленная Максима Ирина Слепцова (Софья Володчинская) пытается помочь ему восстановить события той ночи. Расследование приводит героя к опасным тайнам собственной семьи, многолетним преступлениям и борьбе за власть. Чтобы найти настоящего убийцу, Максиму предстоит разобраться в своём прошлом и понять, кем он был на самом деле до потери памяти.

Степан Коршунов, режиссёр-постановщик: «Мне очень понравился заложенный в основу сценария high concept, в котором герой не просто идёт по следу преступника, а вынужден подозревать самого себя. Кроме того, давно хотел поработать с жанрами триллера и детектива. В моей фильмографии уже были подобные картины, но это было давно, и успел соскучиться по этому жанру. Я бы сказал, что это фильм прежде всего о семье. Когда мы обсуждали ключевую идею, то сформулировали её так: дети – отражение жизни своих родителей. Если жизнь искривлена, полна тёмных пятен и трещин, всё это неизбежно отражается на личности ребёнка. Для меня важно побудить зрителя заглянуть внутрь самого себя».