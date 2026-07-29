В Рязани ночью дважды отключали электричество в Дашково-Песочне и Кальном

Ночью 29 июля в Рязани произошло два аварийных отключения электроэнергии из-за повреждения кабельных линий 10 кВ. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Первое отключение произошло в 00:23. Без электроснабжения временно остались жители улиц Новоселов, Тимакова, Зубковой, а также Село в Шереметьево-Песочня. Специалисты восстановили подачу электроэнергии в полном объеме к 01:45.

Практически сразу после этого, из-за нового повреждения кабельной линии 10 кВ произошло еще одно отключение. Оно затронуло улицы Новоселов, Тимакова, Советской Армии, Кальную, Окскую, Касимовское шоссе, Большую в Шереметьево-Песочне, Касимовский и Панферовский переулки.

Аварийные бригады завершили восстановительные работы к 05:34. В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме.

В АО «РГРЭС» принесли извинения жителям за доставленные неудобства. По вопросам электроснабжения рязанцы могут обращаться по телефону 55-01-12.