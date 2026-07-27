Сбер запустил бесплатные курсы по искусственному интеллекту для школьников и взрослых

Сбер запустил бесплатные образовательные программы по искусственному интеллекту для школьников и взрослых. Проект реализован совместно с ГигаЧатом и образовательными платформами «Нетология», «Фоксфорд» и «Алгоритмика».

К началу нового учебного года школьники 5–11 классов смогут пройти курс, который познакомит их с возможностями нейросетей и научит использовать ИИ в учебе и творческих проектах.

Участники программы узнают, как правильно составлять запросы для нейросетей, создавать учебные планы, разбирать сложные темы и проверять свои знания. Кроме того, школьникам покажут, как с помощью искусственного интеллекта разрабатывать сайты, создавать ИИ-ассистентов, искать информацию и развивать новые навыки.

Для взрослых подготовили марафон «ГигаЧат: ваш универсальный помощник для жизни» от «Нетологии». Специальная подготовка для участия не потребуется.

Во время обучения слушатели разберут практические задачи: научатся создавать тексты разного формата, готовить официальные обращения и личные письма, создавать изображения, составлять резюме, готовиться к собеседованиям и планировать повседневные дела с помощью ИИ.

Материалы курса доступны после регистрации. Проходить программу можно в удобном темпе, а после завершения обучения участники получат сертификат.