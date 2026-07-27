В Рязани контрактника осудили на 7 лет за самовольное оставление части и сопротивление командиру

Рязанский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему по контракту, признанному виновным в самовольном оставлении части и сопротивлении начальнику. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установлено в ходе разбирательства, с 22 апреля 2024 года по 27 марта 2025 года военнослужащий без уважительных причин не являлся на службу более месяца в период мобилизации. Его действия квалифицировали по части 5 статьи 337 УК РФ.

Кроме того, 3 мая 2025 года, находясь в одной из воинских частей, мужчина вместе с другими лицами оказал сопротивление начальнику с применением либо угрозой применения насилия. Эти действия квалифицированы по части 3 статьи 333 УК РФ.

Суд признал подсудимого виновным по обеим статьям. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Также военнослужащего лишили воинского звания.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.