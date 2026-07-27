Фото Правительства Рязанской области
Общество

Рязанская делегация укрепила связи с моряками Камчатки в честь 330-летия ВМФ

Олеся Чугунова
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В год празднования 330-летия Российского военно-морского флота делегация из Рязанской области во главе с первым заместителем председателя регионального правительства Денисом Боковым совершила рабочий визит в Камчатский край.

В рамках поездки рязанцы провели встречи с командами двух подшефных судов — атомного подводного крейсера «Князь Олег» и ледокола «Евпатий Коловрат». Денис Боков поздравил военных моряков с профессиональным праздником и вручил им ведомственные награды: знак губернатора «Михаил Скобелев» и памятные знаки «Благодарность от Земли Рязанской» за вклад в укрепление обороноспособности государства.

Вопросы межрегионального партнерства обсуждались на встрече Дениса Бокова и главы администрации Рязани Бориса Ясинского с заместителем председателя правительства Камчатского края Денисом Прудким и врио главы Петропавловск-Камчатского городского округа Андреем Воровским. Стороны затронули тему дальнейшей помощи шефским кораблям, перспективы запуска военно-морских классов в рязанских школах и возможность реализации совместных проектов по патриотическому воспитанию молодежи. Также было анонсировано, что в ответ представители командования подшефных судов планируют посетить Рязань в дни празднования Дня города для укрепления партнерских отношений.

«Несмотря на то, что Рязань находится далеко от морских берегов, каждый день мы чувствуем надежную защиту моряков Военно-морского флота России. Их мужество и самоотверженность – это щит нашей Родины, гарантия ее безопасности и суверенитета. Мы с гордостью поддерживаем наши подшефные судна: атомную подводную лодку «Князь Олег» и ледокол «Евпатий Коловрат», укрепляем связи и видим в каждом моряке не только защитника Отечества, но и настоящего друга Рязанской земли. Флотская честь, верность долгу и морское братство – пример для всех нас, особенно для подрастающего поколения», – подчеркнул Денис Боков.

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