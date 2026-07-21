Клирик храма рассказал, о чём нужно молиться перед Казанской иконой Божией Матери

Православные верующие обращаются к Казанской иконе Божией Матери с молитвами о защите Отечества в сложные времена, а также о мире, согласии и благополучии в семье. Об этом рассказал «Абзацу» клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах иерей Филипп Ильяшенко.

Священнослужитель отметил, что Казанский образ — один из самых почитаемых в русской православной традиции, и его значение раскладывается на два ключевых направления.

Защита государства и воинов. Исторически именно этот образ сопровождал Второе ополчение Минина и Пожарского, освободившее Москву от интервентов. Поэтому перед Казанской иконой традиционно просят о заступничестве в периоды военных испытаний.

Семейное покровительство. Это классическая венчальная икона, которой родители благословляют молодых на брак. К ней обращаются с просьбами о сохранении взаимопонимания в доме.

Иерей Филипп также подчеркнул догматическую суть обращений: православные молятся Богородице как главной ходатаице за людей перед Богом.

Священник добавил, что прибегать к молитве стоит не только в минуты невзгод, но и в благополучные периоды, чтобы искренне поблагодарить за милость и заступничество.