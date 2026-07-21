Волгоградцы рассказали, как пережили ночь под угрозой ракетной атаки

Многие жители Волгограда проснулись минувшей ночью из-за сигнала тревоги, который включили из-за угрозы ракетной атаки, пишет V1.RU .

По данным издания, ее объявили в 03:13, о чем сообщила РСЧС. Практически сразу в городе заработали сирены. Затем, по словам жителей, по улицам начали ездить машины оповещения, призывающие спускаться в укрытия.

«Бегите в укрытие», только у меня самое ближайшее за три версты. Пока добежишь, все закончится», — отметил волгоградец.

Другой местный житель рассказал, что одно из убежищ расположено в частной парикмахерской, но она находится на первом этаже, а не в подвале.

Около трех часов ночи жители Волгограда начали писать в соцсетях о сильном грохоте в небе. Через десять минут поступили сообщения о втором громком звуке, который был слышен по всему городу.

В 04:50 РСЧС объявила об отмене ракетной опасности. Никаких официальных комментариев относительно возможных последствий этого инцидента не последовало.