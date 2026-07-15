Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

Последствиях атак БПЛА на регионы РФ: что известно утром 15 июля

Алексей Самохин
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Дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника самолётного типа над территорией России, сообщили в Министерстве обороны.

Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

В пригороде Воронежа при падении обломков БПЛА получил ранения мужчина 1997 года рождения, сообщил губернатор Александр Гусев. Помимо этого, повреждения получили три частных дома: в одном обломки повредили стену, во втором пострадали кровля и забор, в третьем — только кровля. Также в результате атаки выбило стёкла в одном нежилом здании.

В Ростове-на-Дону беспилотники были уничтожены силами ПВО. В Железнодорожном районе города из-за падения обломков БПЛА повреждена кровля частного дома, пострадавших нет — об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, в Советском районе взрывной волной также повреждено остекление в одной из квартир жилого дома.

Кроме того, глава администрации Керчи Сергей Кошель сообщил, что город в Крыму полностью обесточен после ночной атаки ВСУ на инфраструктуру полуострова. Об этом сообщает ТАСС.

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