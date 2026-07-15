Курьера на электровелосипеде сбили на Куйбышевском шоссе в Рязани 

Молодой человек, ехавший на электровелосипеде, получил травмы в Рязани. Судя по фото, пострадавший — курьер одной из служб доставки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

14 июля, примерно в 07:55, в городе Рязани напротив дома 10/2 по Куйбышевскому шоссе, 40-летний рязанец, управляя автомобилем «Тойота», совершил столкновение с электровелосипедом под управлением 20-летнего местного жителя.

В результате происшествия велосипедист с травмами обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.