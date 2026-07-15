В Скопине подросток выпил, обокрал магазин и угнал автомобиль

Полицейские в городе Скопине с поличным задержали подростка, причастного к угону автомобиля и краже. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Скопинский» обратились жители города Скопина и сообщили, что около полуночи заметили у кустов на окраине автомобиль. Раньше в этом месте никто не парковался, также горожан обеспокоило, что за рулем этой машины видели подростка.

Полицейские выехали на место и обнаружили в салоне автомобиля 16-летнего жителя города Скопина. Выяснилось, что автомобиль принадлежит 30-летнему местному жителю и подросток причастен к угону. Парня доставили в отдел полиции.

По предварительной информации, 16-летний житель города Скопина вечером с приятелями употребил спиртное. После этого ему сильно захотелось курить и парень отправился к ближайшему магазину, торгующему табачными изделиями. Взломав дверь, подросток выбрал упаковку сигарет и заглянул в кассу. Там хранилось 19 тысяч рублей. Забрав деньги, взломщик скрылся и на соседней улице, взломав салон авто, угнал машину. Покатавшись, злоумышленник остановился на окраине города отдохнуть. Местные жители приметили подозрительный автомобиль и обратились в полицию.

Следователь полиции возбудил в отношении подростка уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража) и — по ч.1 ст.166 УК РФ (Угон), по каждой из которых грозит до 5 лет лишения свободы.