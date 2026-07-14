Изображение от freepik
Происшествия

В Рязани осудили мужчину, который за деньги стал подставным руководителем фирмы

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Мировой судья Октябрьского района вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю, который ранее уже имел судимость. Мужчина признан виновным в незаконном использовании персональных документов для регистрации юридического лица.

Как установило следствие, в марте 2025 года фигурант дела за денежное вознаграждение передал свой паспорт и иные документы неизвестным лицам. Злоумышленники использовали эти данные, чтобы внести мужчину в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в качестве формального руководителя коммерческой структуры, то есть сделали его так называемым «номинальным директором».

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ. Учитывая все обстоятельства дела, включая наличие у мужчины прошлой судимости, ему было назначено наказание в виде 190 часов обязательных работ.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязанцев предупредили о новой схеме мошенничества с отменой свадьбы

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Умер актёр сериала «Мухтар. Новый след» Иван Кушнерук

Наибольшую известность зрителям принесли его роли в сериале «Мухтар. Новый след» и мелодраме «Постучись в мою калитку».
Новости России

Стало известно, откуда дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области

Ранним утром 12 июля Самарскую область атаковали украинские беспилотники. В Сызрани в результате налёта погиб мужчина, ещё трое человек пострадали, в том числе один ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
Политика

Названа шокирующая причина смерти сенатора Грэма*

Свою версию произошедшего в беседе с aif.ru озвучил член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров. По его мнению, смерть сенатора могла быть связана с его образом жизни.
Политика

Названа версия смерти сенатора Грэма*, связанная с «Искандером»

Скоропостижная смерть американского сенатора Линдси Грэма*, желавшего усилить санкции...
Интересное

Василиса Володина рассказала, чья жизнь перевернется на 180 градусов в середине июля

Ключевой отрезок времени, по прогнозу Володиной, начнется примерно с 15–16 июля и продлится до конца месяца.
Темы
Общество

Рязанцев предупредили о новой схеме мошенничества с отменой свадьбы

В июле 2026 года зафиксирована новая мошенническая схема, мишенью которой становятся пары, готовящиеся к регистрации брака.
Транспорт и дороги

В Рязани изменится маршрут автобуса №49 из-за ремонта дороги

С 14 июля в Рязани вводится временное ограничение движения транспорта на пересечении улицы Восточный Промузел и Восточной окружной дороги.
Общество

С 28 июля в Рязани откроют запись в новый детский сад

В Рязани стартует прием заявлений на зачисление воспитанников в новый детский сад № 42. Регистрация будущих воспитанников начнется 28 июля.
Общество

Компания «Р‑Энергия» рекомендует рязанцам проверить счета перед летним отпуском

С наступлением июля, традиционного сезона отпусков, компания «Р-энергия» обратилась к потребителям с рекомендацией заранее проверить состояние своих лицевых счетов.
Общество

Благоустройство Воскресенского сквера в Рязани завершится к середине августа 2026 года

Депутаты городской Думы совместно с жителями микрорайона Недостоево проинспектировали текущее состояние работ по благоустройству Воскресенского сквера.
Новости России

Рязанская область и Башкортостан лидируют по размеру выплат для стобалльников ЕГЭ

В 2026 году ряд субъектов РФ продолжил практику материального поощрения школьников, показавших высший результат на Едином государственном экзамене.
Новости Касимова

Ревнивая жена из Москвы угрожала свекрови ножом в Касимовском округе

47-летняя подозреваемая, проживающая в Московской области, находится в процессе развода со своим 47-летним мужем, который является уроженцем села Лазарево. В день инцидента мужчина приехал в родное село навестить мать, взяв с собой новую спутницу.
Происшествия

Ушёл из жизни бывший глава Ермоловского поселения Касимовского района Александр Чесалин

12 июля 2026 года не стало Александра Дмитриевича Чесалина, который многие годы руководил Ермоловским сельским поселением Касимовского района.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье