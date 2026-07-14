В Рязани осудили мужчину, который за деньги стал подставным руководителем фирмы

Мировой судья Октябрьского района вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю, который ранее уже имел судимость. Мужчина признан виновным в незаконном использовании персональных документов для регистрации юридического лица.

Как установило следствие, в марте 2025 года фигурант дела за денежное вознаграждение передал свой паспорт и иные документы неизвестным лицам. Злоумышленники использовали эти данные, чтобы внести мужчину в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в качестве формального руководителя коммерческой структуры, то есть сделали его так называемым «номинальным директором».

Суд квалифицировал действия подсудимого по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ. Учитывая все обстоятельства дела, включая наличие у мужчины прошлой судимости, ему было назначено наказание в виде 190 часов обязательных работ.