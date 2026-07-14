Фото со страницы Ивана Бахилова ВКонтакте
Происшествия

Ушёл из жизни бывший глава Ермоловского поселения Касимовского района Александр Чесалин

Анастасия Мериакри
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12 июля 2026 года не стало Александра Дмитриевича Чесалина, который многие годы руководил Ермоловским сельским поселением Касимовского района. О кончине общественного деятеля сообщил глава администрации Касимовского округа Иван Бахилов.

Александр Чесалин отдал много лет работе на благо родной земли и ее жителей. На посту руководителя поселения он занимался решением повседневных проблем сельчан, активно участвовал в развитии местной инфраструктуры и благоустройстве территорий.

Коллеги и односельчане ценили его за мудрость, высокий уровень ответственности и неравнодушие к нуждам каждого человека. Именно эти качества позволили ему завоевать глубокий авторитет и уважение в районе.

Глава Касимовского округа Иван Бахилов выразил искренние соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и помнит Александра Дмитриевича. Светлая память о его вкладе в развитие Ермоловского поселения навсегда останется в сердцах земляков.

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