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Происшествия

Рязанец лишился кошелька после просьбы дать закурить на улице Новосёлов

Алексей Самохин
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Полицейские задержали подозреваемого в краже кошелька у 32-летнего жителя Рязани, который лишился 20 тысяч рублей после стычки во дворе одного из домов на улице Новоселов.

Мужчина обратился в отдел МВД России по Октябрьскому району Рязани и сообщил, что пропажу обнаружил вскоре после конфликта с незнакомцами. По его словам, поздно вечером, возвращаясь домой, он столкнулся на дорожке между многоэтажками с тремя незнакомыми молодыми людьми. Один из них попросил у прохожего сигарету, а услышав отказ, разозлился — завязалась драка, в которой особенно агрессивно вёл себя именно тот, кто просил закурить. Конфликт быстро исчерпал себя после обмена ударами, однако спустя пару минут рязанец обнаружил, что его кошелёк исчез. Судя по всему, он выпал из кармана во время потасовки. Вернувшись на место стычки, потерпевший ничего не нашёл — очевидно, кошелёк подобрал кто-то из нападавших.

Сотрудники уголовного розыска составили описание внешности участников конфликта и вскоре, благодаря информации от местных жителей, установили, что к произошедшему причастен 22-летний местный житель. Полицейские разыскали молодого человека и выяснили, что именно он подобрал оброненный потерпевшим кошелёк. Подозреваемого задержали, позже установили личности и остальных участников драки — им также предстоит понести предусмотренную законом ответственность.

По предварительным данным следствия, в тот вечер 22-летний рязанец вместе с двумя приятелями употреблял спиртное во дворе. Когда у компании закончились сигареты, а ближайшие магазины уже были закрыты, молодые люди заметили проходящего мимо прохожего и попросили у него закурить. Получив отказ, нетрезвый курильщик разозлился, и завязалась драка. В какой-то момент он заметил, что у противника из кармана выпал кошелёк, и незаметно подобрал его, а после завершения потасовки скрылся с места происшествия. Похищенные деньги злоумышленник потратил на алкоголь и сигареты.

Следователь полиции возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

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