Стартовали съёмки комедийного сериала «Мы — Валенцовы» с Харламовым и Федункив

Телеканал ТНТ совместно с онлайн-кинотеатром Okko приступили к съёмкам нового комедийного сериала «Мы — Валенцовы». Главные роли в проекте исполнят Гарик Харламов и Марина Федункив — актёрский дуэт, хорошо знакомый зрителям по ярким миниатюрам Comedy Club, чья история теперь впервые получит развитие в формате полноценного сериала. Производством занимаются компании Norm Production и ComEx.

По сюжету, главные герои — супруги Сергей и Наталья Валенцовы — давно живут вместе и настолько привыкли друг к другу, что перестали напоминать идеальную пару из романтических комедий. Вместо трогательных признаний в их жизни — взаимные подколки, вместо романтических сюрпризов — обычные бытовые хлопоты. Авторы обещают честную, узнаваемую и смешную историю, в которой за бесконечными семейными перепалками скрывается настоящая любовь и крепкий брак.

Компанию главным героям на экране составят их взрослый экранный сын Дима, которого сыграет Илья Гененфельд, и его супруга Лена в исполнении Полины Зиновьевой — молодая пара, представляющая новое поколение с иными взглядами на отношения и семейную жизнь.

Режиссёром проекта стала Жанна Кадникова, ранее работавшая над сериалами «Реальные пацаны» и «Кафе «Куба»». Пост оператора-постановщика занял Денис Пачулия, снимавший «Патриот», художником-постановщиком выступил Владислав Кузнецов.

Идея сериала выросла из одной из самых популярных миниатюр Comedy Club с участием Харламова и Федункив. Создатели обещают сохранить фирменную актёрскую химию дуэта, значительно расширив при этом знакомую зрителям вселенную персонажей: теперь за короткими юмористическими зарисовками будет стоять полноценная история одной семьи, где комичной оказывается сама повседневная жизнь, а не отдельные ситуации.

Продюсеры проекта Алексей Ляпоров и Сергей Мохначев рассказали, что герои Валенцовых родились ещё в Comedy Club, но воспринимались зрителями так, будто существовали задолго до первой миниатюры. По их словам, зрители часто писали о том, как органично смотрятся вместе Харламов и Федункив, что и натолкнуло создателей на мысль дать этим персонажам полноценную сериальную жизнь — историю о любви, которая редко выглядит красиво со стороны, но именно такой чаще всего и бывает в настоящей семье.

Сам Гарик Харламов, выступивший в проекте не только актёром, но и продюсером, с юмором отметил, что зрители за годы совместной игры с Мариной Федункив всерьёз поверили, будто пара действительно живёт вместе и по вечерам спорит о бытовых мелочах. Разрушать эту легенду артисты не стали — решили превратить её в полноценный сериал.

Марина Федункив, в свою очередь, призналась, что актёрская химия с партнёром возникла сама собой, без особых усилий, — и результат неизменно получался органичным и смешным в каждой новой миниатюре. Актриса отметила, что ролики дуэта традиционно набирают большие просмотры и активно репостятся, а идея развить полюбившихся зрителям героев в отдельные сюжеты показалась ей очень удачной.

Помимо нового ситкома, Okko и ТНТ также продолжают совместную работу над новыми сезонами флагманских юмористических шоу — Comedy Club, Stand Up, «Однажды в России» и «Женского стендапа», которые традиционно выходят в Okko эксклюзивно сразу после премьеры на телеканале.