В Московском районе Рязани заметили лису с признаками бешенства

В Московском районе Рязани жители сообщают о встречах с лисой, поведение которой вызывает опасения. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, животное несколько раз замечали на улице Птицеводов — лиса вела себя неадекватно, что может указывать на заболевание, в том числе есть признаки, характерные для бешенства. Впрочем, точный диагноз способны установить только специалисты после соответствующего обследования.

Жителей района призывают проявлять осторожность при встрече с диким животным: не пытаться погладить лису, покормить её или тем более поймать.