Кадр из видео: «Топор. Новости Рязани»
Экология, природа, животные

В Московском районе Рязани заметили лису с признаками бешенства

Алексей Самохин
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В Московском районе Рязани жители сообщают о встречах с лисой, поведение которой вызывает опасения. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».

По словам очевидцев, животное несколько раз замечали на улице Птицеводов — лиса вела себя неадекватно, что может указывать на заболевание, в том числе есть признаки, характерные для бешенства. Впрочем, точный диагноз способны установить только специалисты после соответствующего обследования.

Жителей района призывают проявлять осторожность при встрече с диким животным: не пытаться погладить лису, покормить её или тем более поймать.

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